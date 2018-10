Antwerpen maakt zich op voor tennisfinale

De European Open 2018 in de Lotto Arena bereikt stilaan zijn hoogtepunt: alle finalisten zijn intussen bekend. In het enkelspel neemt Fransman Gaël Monfils (ATP-38) het morgen op tegen de Brit Kyle Edmund (ATP-15). In de halve finale schakelde Monfils Diego Schwartzman (ATP-17) uit in twee sets (6-3, 6-4). Edmund haalde het van Richard Gasquet (ATP-28), ook in twee sets (6-3, 6-4).

In het dubbelspel kennen Marcelo Demoliner (ATPD-67) en Santiago Gonzalez (ATPD-54) ook hun tegenstanders: het zijn Nicolas Mahut (ATPD-17) en Edouard Roger-Vasselin (ATPD-26). Zij wonnen hun halve finale van Divij Sharan (ATPD-38) en Artem Sitak (ATPD-36). De finale in het dubbelspel vindt morgen plaats om 12.50u; die in het enkelspel om 15u.