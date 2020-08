De stijging van het aantal besmettingen neemt in Antwerpen wat af. En dat kan al het resultaat zijn van de verstrengde maatregelen, dat zegt viroloog Steven Van Gucht. De stad nadert wel de kaap van duizend besmettingen op een week tijd. Maar de stijging vertraagt. In andere Belgische steden neemt die snelheid wel nog toe. In heel het land komen er nu gemiddeld 534 nieuwe besmettingen bij per dag.