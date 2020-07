Antwerpen onthult straatnaambord voor verzetstrijdster Mariette Druart

In Antwerpen krijgt verzetstrijdster Mariette Druart (1921-2007) vanaf 2022 een eigen straat in de nog in aanleg zijnde Regattawijk op Linkeroever. Het straatnaambord werd vandaag al onthuld, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Druart uit concentratiekamp Ravensbrück.

Het stads- en districtsbestuur van Antwerpen willen in de toekomst meer straten aan vrouwen wijden om het historische onevenwicht enigszins goed te maken en Druart kwam daar volgens hen zeker voor in aanmerking. 'Een straatnaam is een eerbetoon aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de stad', zegt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). 'Mariette Druart springt wat dat betreft absoluut in het oog. Tijdens de oorlog was ze actief in het verzet, ze was zelfs lid van een sabotagegroep. Ze werd echter door de bezetter gearresteerd en naar het concentratiekamp Ravensbrück gestuurd. Daar vonden martelingen, medische proeven en executies plaats.

Inhaalbeweging

'De voorbije jaren werden ook al onder meer de Mathilde Schroyensstraat, de Marleen Van Ouytselstraat, het Ann Salenspad en het Marleen De Backerplein ingehuldigd of goedgekeurd. 'De inhaalbeweging die we moeten maken is gigantisch', stelt Antwerps schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld). 'De 19de eeuw heeft immers het straatbeeld van vandaag grotendeels bepaald. Alleen 'heren' hadden toen rechten, de stem van de vrouw werd gedempt en omdat vrouwen geen toegang hadden tot een goede opleiding op de middelbare school waren er weinig vrouwelijke politici, wetenschappers of kunstenaars.'

(foto © Belga)