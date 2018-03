Antwerpen opnieuw in top-3 gebruik cocaïne, amfetamine en MDMA

Antwerpen heeft de twijfelachtige eer om opnieuw in de top drie van Europese steden te staan waar de meeste resten van cocaïne, amfetamine en MDMA zijn teruggevonden in het rioolwater.

Dat blijkt uit een onderzoek dat gevoerd is in 19 Europeselanden. Een week lang werden in maart vorig jaar dagelijks stalen genomen van het rioolwater. De situatie in Antwerpen is wel lichtjes gebeterd ten opzichte van het jaar 2016. Toen stond Antwerpen nog helemaal bovenaan. Ook Boom komt voor in het lijstje. Dat staat op de zesde plaats in de lijst van plaatsen waar de meeste resten van amfetamine zijn gevonden.