Antwerpen plaatst functionele fietsbewegwijzering

Op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten worden de komende maand 689 fietsbewegwijzeringsborden geplaatst op alle belangrijke knooppunten van het lokale functionele fietsnetwerk.

De stad wil op die manier de hoofdroutes van het fietsnetwerk extra zichtbaar maken in het straatbeeld en de fiets nog meer promoten als snel en vlot vervoersmiddel. Volgen schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zijn de functionele fietsbewegwijzeringsborden een van de weinige nog ontbrekende schakels om van Antwerpen een echte fietsstad te maken: "Antwerpen is een zeer fietsbare stad, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer", zegt hij. "

Het centrum, de districten, de haven, belangrijke locaties, de randgemeenten en zelfs de omliggende regio zijn onderling verbonden via veilige fietsroutes, en die routes maken we met deze bewegwijzering nog meer leesbaar."

Op de borden staan gemeentes, wijken of buurten aangegeven en soms ook herkenningspunten of belangrijke locaties zoals ziekenhuizen of park-and-rides, met telkens de afstand die nog moet worden afgelegd en de richting erbij. Ook fietsostrades worden visueel duidelijk aangeduid. De stad takt met haar bewegwijzering ook aan op de al bestaande fietsbewegwijzering van de provincie.

Fietsers kunnen het fietsnetwerk ook online raadplegen of downloaden op www.slimnaarantwerpen.be. Er is ook een gratis fietskaart beschikbaar in de stadswinkel op de Grote Markt en in alle districtshuizen of je kan aanvragen om ze gratis met de post te laten opsturen. Het bewegwijzeringsproject kadert ook in het bredere Europese samenwerkingsproject Civitas Portis, waarbij partners uit vijf Europese havensteden samenwerken rond duurzame mobiliteitsoplossingen.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)