Antwerpen presenteert monumentale altaarstukken van Jan Fabre in AMUZ

Antwerps kunstenaar Jan Fabre maakt ter gelegenheid van het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ drie nieuwe altaarstukken voor de Antwerpse Sint-Augustinuskerk.

Hiermee treedt hij in de voetsporen van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Anthony Van Dyck. Het werk wordt blijvend geïntegreerd in de kerk, die vandaag gebruikt wordt als concertzaal van het muziekcentrum AMUZ. Speciaal voor de nieuwe kunstwerken is de kerk van 2 juli tot 9 augustus geopend op maandag van 14 tot 20 uur en van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 17 uur. Nadien is het werk nog te bezichtigen tijdens de concerten, tijdens bijzondere stadswandelingen of op maandagen van 14 tot 20 uur.

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur, vertelt: “390 jaar geleden vroegen de Augustijnen aan Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Anthony Van Dyck, de belangrijkste schilders van Antwerpen, om drie altaarstukken te maken voor hun barokke kerk die op dat moment tien jaar oud was. Voor de 400ste verjaardag van de barokke Sint-Augustinuskerk en in het kader van ons barokfestival vroegen we Jan Fabre om op de plaats waar de altaarstukken destijds hingen, zijn hedendaagse interpretatie te creëren. Op deze manier voegen we een bijzonder hedendaags kunstwerk van een wereldberoemd Antwerps kunstenaar toe op een relevante historische plek in de stad.”