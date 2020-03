Antwerpen Proeft (1-3 mei) verplaatst naar augustus

Het culinair festival Antwerpen Proeft verhuist omwille van het coronavirus van het weekend van 1 tot 3 mei naar dat van 28 tot 30 augustus. 'Deze beslissing is in samenspraak en niet onbedachtzaam genomen', zegt organisator Claudia Engelen.

'Het zou onverantwoord geweest zijn om hiermee nog langer te wachten.' Dat een evenement in mei nu al wordt uitgesteld, is volgens Antwerpen Proeft niet onlogisch. 'De boodschap vanwege de overheid lijkt ons meer dan duidelijk en het is jammer genoeg totaal onvoorspelbaar hoe de situatie de volgende vier tot acht weken zal evolueren', stelt Engelen. 'De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, medewerkers, restaurants, standhouders en partners staat steeds voorop, en het festival mag in geen geval een rol spelen bij een mogelijke verdere verspreiding.' Het festival hoopt dat de situatie rond het virus tegen eind augustus wel onder controle zal zijn.