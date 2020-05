Antwerpen Proeft gaat dit jaar niet door

Culinair festival Antwerpen Proeft slaat 2020 noodgedwongen over en kiest voor het lange weekend van Hemelvaart 2021. "Deze beslissing is met pijn in het hart en na slapeloze nachten genomen," zegt organisator Claudia Engelen. "Antwerpen Proeft wordt jammer genoeg dubbel getroffen door de huidige situatie. We zijn én een evenement én op ons festival staan restaurants centraal."



Engelen: "We worden geconfronteerd met te veel onzekerheden wat maatregelen en timing betreft. De uitbraak is in België nu hopelijk een halt toegeroepen en intensieve zorg is gelukkig nooit overbelast geraakt. Waar het altijd om te doen was. Maar de boodschap van de vele experts en politici blijft op dit moment weinig bemoedigend, en biedt de evenementensector en de horeca onvoldoende perspectief."



"Gezondheid is vanzelfsprekend belangrijk," vervolgt Engelen. "Maar een strenge definitie van social distancing lijkt onwerkbaar voor de meeste evenementen en restaurants. Events en horecazaken kunnen niet op halve capaciteit draaien en tegelijk economisch gezond zijn. Dat is gewoonweg onmogelijk. Er moeten dus snel haalbare, realistische maatregelen komen. Hopelijk zijn onze politici zich hiervan bewust. De toestand van vandaag is ook niet eeuwig houdbaar voor de mensen. Zeker als je weet dat dit lelijke beest, zelfs met vaccins en medicijnen, wellicht nooit helemaal weg zal gaan."



De huidige crisis slaat diepe wonden in de Belgische evenementensector, die 3.200 bedrijven groot is en maar liefst 80.000 personen tewerkstelt.



Engelen: "Onze branche komt in gevaar en voor onze leveranciers begint het uiterst problematisch te worden. De beslissingen en regels van de overheid treffen onze sector het hardst. Want momenteel geldt er een beroepsverbod en we kunnen pas als laatste heropstarten. Het gaat hier ook niet over drie maanden geen werk, maar over één tot twee jaar geen inkomen ... Daarom moet er dringend een pakket met specifieke steunmaatregelen worden voorzien, plus een extra noodfonds voor de evenementenbranche."



Desalniettemin kijkt Antwerpen Proeft meer dan positief uit naar 2021 en zijn volgende editie. Het culinair festival vindt plaats aan de Antwerpse Waagnatie, zowel binnen als buiten. Aangekochte tickets voor de verplaatste editie van 2020 blijven geldig voor 13, 14, 15 en 16 mei 2021.