Antwerpen richt maritieme opleidingsinstituten in Brazilië in

“Onze opleidings- en trainingsdochter APEC heeft aantoonbare en relevante ervaring in het trainen van havenprofessionals”, zei havenschepen Van Peel, vlak na de ondertekening. “Antwerpen is bovendien een belangrijke handelspartner voor Brazilië. Dankzij ons aanbod zullen we de samenwerking verder versterken”, aldus Van Peel.

Naar modernere havens

Brazilië telt 45 publieke havens en 131 private haventerminals. De havens zijn cruciaal voor de buitenlandse handel van Brazilië. In 2015 werd maar liefst 98,6% van de Braziliaanse export via de havens vervoerd. Toch is er nog werk aan de winkel: de nood aan modernisering van de logistieke infrastructuur blijft groot en is een van de belangrijkste succesfactoren om de economie en de internationale competitiviteit van het land een boost te geven. De havenwet die in 2013 werd goedgekeurd, blijft van toepassing en voorziet onder meer in een modernisering van de havens.