Antwerpen schrapt Maritiem Museum ten voordele van goedkoper belevingscentrum

Het Antwerpse stadsbestuur bergt de plannen voor een Maritiem Museum op het Droogdokkeneiland tot nader order op en wil er deze legislatuur alleen een 'belevingscentrum' rond maritiem erfgoed realiseren. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en het kabinet van cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) bevestigt het nieuws.

'In plaats van onze middelen in één groot museum te investeren, kiezen we ervoor om verschillende kleinere projecten te realiseren', klinkt het. Tijdens de presentatie van de meerjarenplanning voor deze legislatuur verklaarde Antwerps burgemeester Bart De Wever nog dat er weliswaar nog geen middelen opzijgezet waren voor het vorig jaar aangekondigde Maritiem Museum, maar dat deze legislatuur wel aan de voorbereiding ervan zou worden gewerkt. Dat blijkt nu niet helemaal te kloppen.

n plaats van het Maritiem Museum, dat 43 miljoen euro zou kosten, komt er voorlopig slechts een 'belevingscentrum'. Vanuit het departement Cultuur gaat er 7,2 miljoen euro naar het project, maar ook vanuit onder meer Jeugd zouden er nog middelen volgen. 'We willen op de site samenwerken met verschillende partners, zoals de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum en jeugdorganisatie Stormkop', zegt Liesbet Brzyk, woorvoerster van schepen Ait Daoud. 'Op deze manier kunnen we elders ook nog investeren in onder meer het Rubens Experience Center, het Museum Mayer van den Bergh en onze bibliotheken.'

Het grote vraagteken is nu wat er zal gebeuren met de Doelse Kogge. Dat is de verzamelnaam van de restanten van twee middeleeuwse vrachtschepen, de oudste bewaarde ter wereld van dat type. 'De gesprekken daarover lopen nog', aldus Brzyk. Momenteel worden de restanten nog behandeld om ze te kunnen conserveren, pas nadien zou duidelijk worden of ze - permanent of tijdelijk - kunnen worden tentoongesteld.

(foto Pixabay)