Antwerpen slimme stad

Antwerpen heeft de Slim in de Stad-prijs 2016 gewonnen. Vlaams minister van stedenbeleid, Liesbeth Homans reikt die prijs uit.

De wedstrijd daagt de Vlaamse centrumsteden uit om met vernieuwende technologie een slimme stad in de steigers te zetten. Elf steden deden mee. Antwerpen wint 50.000 euro dankzij zijn systeem dat de administratie tussen stad en burger eenvoudiger maakt. De toepassing kan bijvoorbeeld een verloskundige toelaten om een geboorte-aangifte te doen. Ouders hoeven die dan enkel nog te bevestigen. Later kunnen ook een verhuizing, een huwelijk of een rijbewijs via die weg makkelijk worden opgenomen. De stad zal het concept nu verder ontwikkelen.