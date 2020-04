Wie deze paasvakantie dacht om een toeristisch tochtje over de Schelde te maken met de Waterbus, moeten we teleurstellen. De Waterbus vaart nog wel, maar is in deze corona-tijden enkel voorbehouden voor het woon-werkverkeer. Dagelijks zijn er nog zo'n 600 passagiers, vooral richting de haven. Afgelopen weekend moesten al heel wat lustige fietsers geweerd worden.