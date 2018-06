Antwerpen start hoffelijkheidscampagne voor holebi's

De stad Antwerpen is een hoffelijkheids-campagne gestart voor holebi's. Aan de districtshuizen hangt de Antwerpse A in de regenboogkleuren en het Mas, de voetgangerstunnel en de inkomhal van het Centraal station zijn sinds gisterenavond opgelicht met de regenboogkleuren.





Met de campagne wil schepen van diversiteit Fons Duchateau respect en verdraagzaamheid vragen voor iedereen. Of ze nu homoseksueel, transgender of biseksueel zijn maakt niet uit. Er is ook extra aandacht voor mensen die het binnen hun gemeenschap moeilijk hebben om uit de kast te komen. Studiogesprek met de schepen in het atv middagnieuws.