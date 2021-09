Nieuws Antwerpen start met derde prik in woonzorgcentra: "Ik heb niet getwijfeld"

In Hoboken werden vandaag voor het eerst derde dosissen van het coronavaccin gezet in een woonzorgcentrum. Dat gebeurde in woonzorgcentrum Lichtenberg. En daarmee start Antwerpen een pak sneller dan de rest van Vlaanderen met een derde prik voor de meest kwetsbaren. En dat onder het devies: de vaccins zijn er, waarom wachten?