Antwerpen start project voor gebruik van drones

Antwerpen start een proefproject met drones, om hun inzet voor het werk van de stad en de politie uit te testen. De stad tekende vandaag een intentieverklaring en sloot zich daarmee aan bij het Urban Air Mobility-initiatief. Dat is een Europees project dat geleid wordt door Airbus, met partners zoals Eurocontrol en het Europees Agentschap voor de veiligheid en de luchtvaart (EASA).

Een aantal andere aangesloten steden zijn Genève, Hamburg, Gent, Plovdiv en Brussel. De bedoeling van het initiatief is dat elke stad demonstratieprojecten opzet. Die bestaan uit samenwerkingen van diverse mobiliteitsactoren die concrete oplossingen willen aanreiken voor de stedelijke luchtmobiliteit binnen en tussen steden. Dat moet dan weer leiden tot een reële impact op de mobiliteitsbehoeften in de betrokken steden.

Concreet engageert Antwerpen zich door het ondertekenen van een intentieverklaring als officiële demonstratiestad voor de inzet van drones voor civiel gebruik, en andere luchtvaarttechnologieën die ingezet kunnen worden in functie van stedelijke mobiliteit.

Observatietaken politie

De stad Antwerpen heeft de ambitie om het potentieel van drones in een stedelijke context ten volle te benutten. Als startpunt zal onderzocht worden hoe de tuigen voor observatietaken van de lokale politie gebruikt kunnen worden. Stad en politie laten een specifieke autonoom luchtsysteem ontwikkelen dat in real time beelden kan verzenden van over het hele grondgebied.

“Dit proefproject past perfect in de voortrekkersrol die Antwerpen heeft op het vlak van innovatieve technologie in Vlaanderen. Drones hebben een enorm potentieel”, zegt burgemeester Bart De Wever. “En niet alleen voor de politie. Dankzij warmtebeelden kan de brandweer beter inschatten welke vuurhaard prioritair moet worden geblust. Een drone kan helpen de verkeersimpact van een ongeval in kaart te brengen om omleidingen efficiënter te organiseren. Tijdens een festival zal een drone hulpdiensten sneller kunnen inschakelen als er bijvoorbeeld iemand flauwvalt. De meerwaarde zal dus groot zijn. Daarom zullen drones onmisbaar worden voor een integraal veiligheidsbeleid en is het een zeer goede zaak dat we hiermee van start gaan.”

De Antwerpse universiteiten en hogescholen, het bedrijfsleven en burgers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het project. Het project wordt ook ingebed in de Smart City-strategie van Antwerpen.

Heel wat partners

De haalbaarheid en de implementatie van het proefproject met drones wordt in nauwe samenwerking met institutionele partners zoals Belgocontrol, Eurocontrol en het EASA onderzocht. Andere partners zijn de Brandweer Zone Antwerpen, de FOD Mobiliteit, Belgocontrol, de Federale Politie (luchtsteun), Havenbedrijf Antwerpen NV, imec, Universiteit Antwerpen, Drone Think DO, Droneport, EUKA, Helicus en Unifly.

De lijst van mogelijke partners wordt mogelijk nog uitgebreid. In opvolging van de ondertekening van de intentieverklaring wordt in oktober 2018 een officiële kick-off workshop georganiseerd om de projecten verder te concretiseren en nieuwe partners aan te trekken. Meer details met betrekking tot de datum, plaats en inschrijvingen voor die workshop volgen nog op www.antwerpen.be.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : Pixabay)