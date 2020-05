Antwerpen start verdeling mondmaskers via apotheken

Midden mei besliste de stad om al haar inwoners van 12 jaar en ouder een mondmasker te geven. Deze worden vanaf volgende week gefaseerd verdeeld via de Antwerpse apotheken. Gezinnen krijgen vanaf 3 juni een uitnodiging in hun bus, waarmee ze naar een apotheek in hun buurt kunnen om hun mondmasker af te halen.

De stad kocht zelf mondmaskers aan, en koos voor de verdeling voor een samenwerking met de apotheken. Die vormen als vertrouwensfiguur een belangrijke hoeksteen van het zorgsysteem, zijn verspreid over de hele stad en vlot bereikbaar. Bovendien zijn ze professioneel het best geplaatst om uitleg te geven over het gebruik van de maskers.

Enkel op uitnodiging

Elk gezin ontvangt in de loop van de maand juni een uitnodiging in de brievenbus, waarop staat ‘haal uw mondmasker af met deze bon’. Verder bevat de brief de namen van de gezinsleden die recht hebben op een masker en een woordje uitleg. Elk gezinslid dat vermeld staat, kan vanaf dan de mondmaskers voor het hele gezin ophalen. Hij/zij neemt daarvoor uitnodiging en identiteitsbewijs mee naar een apotheek in de buurt.

Wie zelf niet in de mogelijkheid is om naar de apotheek te gaan, mag zijn uitnodiging en identiteitsbewijs meegeven met een vertrouwenspersoon.

Gefaseerde verdeling



Om de verdeling van de maskers veilig te laten verlopen en praktisch haalbaar te maken, worden de uitnodigingen gefaseerd gebust. Telkens een aantal straten per district per keer. Op die manier wordt vermeden dat iedereen in een bepaalde wijk op hetzelfde moment naar de apotheek gaat. Daardoor kan het dus gebeuren dat vrienden of familie al een uitnodiging kregen, maar je eigen gezin nog niet.

Als anderzijds al je buren wel een uitnodiging kregen en jij nog niet, kan je dat best laten weten aan de stad via het contactformulier op www.antwerpen.be/corona.

De mondmaskers kunnen tot en met 15 juli opgehaald worden.

Maskers met filter en uitleg

Er is een masker voor elke Antwerpse burger van 12 jaar of ouder. Hierbij zijn ook de kinderen die later in 2020 nog 12 jaar worden, meegerekend.

Het gaat om herbruikbare stoffen comfortmaskers met een uitsparing voor een filter. Er zijn twee evenwaardige modellen, rechthoekig en ovaal, die willekeurig verdeeld worden. Beide modellen hebben een witte binnenkant en zwarte buitenkant, zodat die gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Naast het masker per gezinslid dat er recht op heeft, geeft de apotheker ook verpakkingen met 2 filters per mondmasker mee. Verder krijgt iedereen een flyer met uitleg over correct gebruik.

Geen vervanging van andere maatregelen

Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de omgeving indien men zelf besmet is, op voorwaarde dat het correct gedragen wordt. Het vervangt echter niet de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus, die blijven gelden: thuisblijven bij ziekte, 1,5 meter afstand houden, regelmatig de handen wassen, niezen of hoesten in wegwerpzakdoekjes of elleboog, en niet samenkomen in groep.

(Bron: Stad Antwerpen)

(Themabeeld: © Belga)