Antwerpen steekt kerstverlichting vroeger aan om crisis draaglijker te maken

De stad Antwerpen wacht niet zoals gewoonlijk tot december om kerstverlichting aan te steken in de straten, maar gaat dat de komende weken al doen. De stad roept haar inwoners ook op om dat voorbeeld te volgen en zelf hun gevel te versieren met lichtjes of een lichtje voor het raam te zetten.

'We willen letterlijk licht brengen in deze donkere en soms moeilijke periode', zegt schepen van Communicatie Claude Marinower (Open Vld). Vanwege de coronacrisis is er geen kerstmarkt dit jaar in de Antwerpse binnenstad en ook geen schaatsbaan op de Groenplaats of nieuwjaarsvuurwerk aan de Schelde. 'Maar dat wil niet zeggen dat we het niet gezellig kunnen maken', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Daarom willen we onze stad een warme uitstraling geven door de kerstverlichting en kerstbomen zo snel mogelijk te plaatsen in onze straten en pleinen. Zo kunnen Antwerpenaars al in de loop van november genieten van een aangename sfeer.'

De kerstverlichting in de binnenstad komt op de wandel-as van het station Antwerpen-Centraal naar de Schelde, via de De Keyserlei en de Meir. Over de Kaaien zal een lichtjeslint lopen. Op de Grote Markt en de Handschoenmarkt komt er telkens een grote kerstboom te staan en her en der worden er kleinere kerstbomen geplaatst. Door mee te doen en ook al verlichting te voorzien, kunnen bewoners volgens de stad meteen ook aan hun buren, familie, vrienden én alle stadsgenoten tonen dat ze aan hen denken tijdens deze door de lockdown en gezondheidscrisis moeilijke periode. Je kan je lichtjes ook virtueel delen op sociale media met de hashtag #AntwerpseLichtjes.