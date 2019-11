Antwerpen stelt urgentieplan op om meer jongeren aan diploma te helpen

De stad Antwerpen zet een nieuwe stap in het urgentieplan om te zorgen dat meer jongeren een diploma behalen. Het college besliste vandaag over de invulling van de drie taskforces.

Te veel Antwerpse jongeren verlaten de school zonder diploma. De laatste jaren was de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen gedaald van 23% in 2011 naar 20,7% in 2015, maar het verschil met het Vlaamse gemiddelde blijft zeer groot: zo’n 11,7% in 2011 en 10,4% in 2015. De stad wil nu over de netten heen een aanpak ontwikkelen die scholen sensibiliseert en responsabiliseert wat betreft hun uitstroomcijfers.

Het nieuwe plan is nodig om de daling van de ongekwalificeerde uitstroom te versnellen.

In het kader van dat plan keurde het college vandaag de uitgangspunten en opdrachten waarbinnen de coördinatiegroep en de taskforces zullen werken goed, evenals de samenstelling van de coördinatiegroep en de rol en de trekkers van de taskforces.

Taskforce 1 kijkt naar de instroom van kinderen in het onderwijs en werkt aan de preventie van ongekwalificeerde uitstroom. De taskforce zal voornamelijk samengesteld worden uit vertegenwoordigers uit de onderwijscontext, kinderopvang en sociale dienstverlening. Taskforce 2 kijkt naar de doorstroom van leerlingen in het onderwijs en bekijkt het aspect curatie van jongeren die dreigen ongekwalificeerd uit te vallen. De taskforce zal voornamelijk samengesteld worden uit vertegenwoordigers uit de onderwijscontext, jeugd, cultuur, sport, welzijn en maatschappelijke veiligheid. Taskforce 3 kijkt naar de uitstroom van jongeren en de aanpassing voor die jongeren die toch ongekwalificeerd uitstromen. De taskforce zal voornamelijk samengesteld worden uit vertegenwoordigers uit de onderwijscontext (inclusief Studentenstad), werk, welzijn en Ondernemen en Stadsmarketing.

De taskforces koppelen terug naar een coördinatiegroep, die bestaat uit mensen vanuit de stadsadministratie en alle betrokken kabinetten. Tegen juni 2020 is het urgentieplan in principe klaar. De acties starten dan in september 2020