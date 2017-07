Antwerpen stuurt als eerste provincie alle belastingdocumenten voor bedrijven digitaal

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen alle belastingdocumenten voor bedrijven digitaal. Om de belastingdocumenten vanaf 2018 via e-mail, Zoomit of Doccle te krijgen, moeten ondernemingen zich voor 31 december aanmelden en registreren op het online belastingportaal. Lemmens Winkelinrichting uit Boechout deed dat deze week als eerste.



Ook de provincie Antwerpen is milieubewust en draagt haar steentje bij tot een efficiëntere samenleving en dienstverlening. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2018 alle belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, …) digitaal te ontvangen. Zo besparen we op papier, postzegels, personeel.

Gedeputeerde bevoegd voor financiën, Ludwig Caluwé is enthousiast. “Onze provincie kreeg meermaals de vraag wanneer de provinciebelasting bedrijven volledig digitaal gaan. Dit naar analogie met de provinciebelasting gezinnen. Nu neemt de provincie Antwerpen de volgende halte van de digitale sneltrein en starten we met het online belastingportaal bedrijven. Deze online dienstverlening is in de huidige samenleving een must voor iedere onderneming. Alles dient sneller en efficiënter te gaan. De provincie Antwerpen mist, na de lancering van het digitaal aanslagbiljet gezinnen, de digitale sneltrein voor de bedrijven dan ook niet.”

Lemmens Winkelinrichting uit Boechout registreerde zich, in aanwezigheid van gedeputeerde Ludwig Caluwé, als eerste onderneming in Vlaanderen om alle provinciale belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, …) vanaf 2018 digitaal te krijgen. Zaakvoerder Jan Lemmens: “Het is natuurlijk nooit fijn om belastingen te betalen, maar het is een goede zaak dat de administratie vereenvoudigd wordt. We werken alsmaar meer digitaal, en het is dan ook een logische stap dat we ook op die manier benaderd worden door de overheid. Ik hoop dat vele ondernemers ons voorbeeld volgen, en gebruik maken van dit online belastingportaal. De communicatie komt zo direct bij de juiste persoon in het bedrijf terecht, waardoor we administratieve rompslomp vermijden.”

De cijfers



De provincie Antwerpen telt zo’n 165.618 belastingplichtige ondernemingen, waarvan 101.318 vennootschappen en 64.300 zelfstandigen. De provinciebelasting bedrijven is een vestigingsbelasting. Dit betekent dat elke onderneming deze belasting verschuldigd is per afzonderlijke vestiging, die door hem/ haar wordt gebruikt en op het grondgebied van de provincie Antwerpen is gelegen. Jaarlijks worden er 177.137 vestigingen, waarvan 112.577 vestigingen vennootschappen en 64.560 vestigingen zelfstandigen, binnen de provincie Antwerpen belast.

Registreren kan vanaf nu



Vanaf nu kan iedere onderneming zich registreren op het online belastingportaal provincie Antwerpen, ontwikkelt in samenwerking met CIPAL Schaubroeck nv, om vanaf 2018 alle belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, …) digitaal te krijgen via e-mail, Zoomit of Doccle. Het enige wat je als onderneming moet doen, is surfen naar de provinciale website: http://belastingen.provincieantwerpen.be.