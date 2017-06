Antwerpen telt af naar BK Wielrennen

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni is Antwerpen het epicentrum van de Belgische wielerwereld. Op 25 juni strijden de Belgische profs – mannen en vrouwen – voor de nationale driekleur op het BK, met start op de Grote Markt en aankomst op de Desguinlei.

De start van het Belgische kampioenschap ligt net zoals bij de Ronde op de Grote Markt. Vanuit dit historische decor beginnen de dames omstreeks 8 uur ’s morgens al aan hun tocht van 6x17 km die hen doorheen de districten Antwerpen, Hoboken en Wilrijk zal leiden. De mannen starten om 11.45 uur en rijden 14 rondes, goed voor in totaal 238 pittige kilometers. De finish ligt in Antwerpen-Zuid op de Desguinlei ter hoogte van PIVA. Verwacht wordt dat de Belgische kampioene omstreeks 11 uur gekend zal zijn en de Belgische kampioen rond 17.30 uur als eerste over de meet zal rijden.

Biljartvlak parcours met twee kasseizones in de zuidrand van de stad

Van aan de officieuze start aan de Grote Markt decor gaat het via de Scheldekaaien en het vlinderpaleis naar de officiële startplaats aan de Desguinlei ter hoogte van PIVA. Van daaruit fietsen de renners via voornamelijk brede wegen op een biljartvlak parcours door Wilrijk en Hoboken terug naar Antwerpen. Goed voor een rondje van om en bij de 17 km.

Er zijn verschillende ijkpunten op het parcours. De renners rijden langs bekende ‘landmarks’ als het Olympisch Zwemcentrum Wezenberg, het Schoonselhof en het vlinderpaleis. Bepalende bergjes zijn er niet in Antwerpen, maar kasseien wel.

De d'Herbouvillekaai is de eerste van 2 kasseizones en is exact een kilometer lang. De tweede portie kasseien volgt een eindje verderop op de Waalsekaai en is ongeveer half zo lang. Van daaruit is het met draaien en keren langs het vlinderpaleis nog hooguit 2 à 3 km tot de finish, waar een laatste rechte lijn van 500 meter lang en 8 à 10 meter breed wacht op de renners.