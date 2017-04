Antwerpen teststad voor volledig elektrische bussen

De Lijn gaat zes volledig elektrische bussen en bijhorende oplaadinfrastructuur bestellen om te testen op trajecten in Gent, Antwerpen en Leuven. De raad van bestuur van de Vlaamse vervoersmaatschappij heeft daarvoor het licht op groen gezet, zo meldt De Lijn.

Als alles vlot verloopt, zouden de bussen eind 2019 moeten rijden. "Met de proeven in Antwerpen, Gent en Leuven willen we de haalbaarheid ervan testen, net als de integratie in het openbaar domein en de prestaties van de energievoorziening. Bovendien kunnen ook onze technici en operationele mensen er ervaring mee opdoen", zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. Het is nog niet duidelijk wie de bussen zal fabriceren. De Lijn gaat nu op zoek naar mogelijke aanbieders. België heeft twee belangrijke busbouwers: VDL in Roeselare en Van Hool in Koningshooikt.