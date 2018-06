Antwerpen toont troeven aan bezoekers van Tomorrowland

Op donderdagen 19 en 26 juli, telkens aan de vooravond van een Tomorrowland-weekend brengen in totaal zo’n 3500 internationale festivalgangers een bezoek aan de Scheldestad. Ze maken er kennis met tal van troeven van de stad, van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal over een biertasting en frietjes met stoofvlees tot een party aan het MAS, onder de noemer Invited Antwerp. Op dat laatste feestje worden ook Antwerpenaars uitgenodigd. Alle Antwerpenaars kunnen een account aanmaken en een ticket voor de party proberen te bemachtigen.

Op 19 en 26 juli vindt de Belgian Journey voor de tweede keer plaats in Antwerpen, na een gesmaakte editie in 2014. Van 11.30 uur tot 18 uur worden de festivalgangers van Tomorrowland ondergedompeld in de Scheldestad met allerlei activiteiten op verschillende op-en-top Antwerpse locaties zoals de Grote Markt, de Handschoenmarkt en Vrijdagmarkt, de Sint-Carolus Borromeuskerk en de Hanzestedenplaats.

De bezoekers worden ontvangen met een lunch (stoofvlees met friet) op de Vrijdagmarkt. Er is geen strak tijdschema, ze kunnen de stad daarna op eigen tempo ontdekken in Tomorrowland-stijl tot 15.30 uur. Aan de Suikerrui staat een feestelijke inkompoort om hen welkom te heten in de stad. Op het programma staan onder andere een selfie-moment op de Grote Markt, het ophalen van de vlag van hun land van herkomst aan de Sint-Carolus Borromeuskerk, lokale lekkernijen ontdekken (foodmarket op de Vrijdagmarkt en een biertasting). De dag wordt afgesloten aan het iconische MAS. Daar feesten ze van 16 tot 18 uur op Invited Antwerp met verschillende optredens in een Tomorrowland-sfeer. Om 18 uur trekken deze People of Tomorrow naar DreamVille voor The Gathering, het openingsfeest op de camping van Tomorrowland.

Om de internationale gasten écht onder te dompelen in Antwerpen, kunnen er ook locals meevieren. Alle Antwerpenaars die een Tomorrowland-account hebben aangemaakt de afgelopen maanden maar geen ticket konden bemachtigen, ontvangen een uitnodiging voor Invited Antwerp aan het MAS. Maar ook Antwerpenaars die nog geen account hebben en de Tomorrowland-sfeer willen proeven, kunnen zich nu nog registreren om aanwezig te zijn. Daarna hebben ze dan de kans om zich op een afgesproken tijdstip online te registreren voor de party. De gelukkigen kunnen op 19 en 26 juli feesten aan het MAS van 16 tot 22 uur. Ze betalen daarvoor 5 euro maar krijgen dat bedrag terug in drankbonnetjes.