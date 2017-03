Antwerpen trekt de kar om van Vlaanderen topbestemming voor fietsvakanties te maken

Vlaanderen heeft de ambitie om de regio in het buitenland te promoten als populaire fietsbestemming. De Provincie Antwerpen coördineert een nieuwe werkgroep meerdaagse fietsvakanties in Vlaanderen.

Vandaag zijn de populairste fietsvakanties op de internationale markt een trip langs de Donau of de Franse wijngaarden. Bedoeling is om over drie jaar in Vlaanderen ook dergelijke toppers aanbieden.

Onder leiding van Toerisme Provincie Antwerpen slaan de vijf Vlaamse provincies de handen in elkaar om een gevarieerd aanbod aan meerdaagse fietsvakanties aan te bieden en Vlaanderen als fietsvakantieland op de kaart te zetten.



Comfortabele, soms zelfs luxueuze, fietsvakanties zitten in de lift. Zeker als ze fietsplezier combineren met nationale of regionale blikvangers. Zo groeiden de Donauradweg naar Wenen en de wijnroutes in Bourgondië of de Loirestreek de voorbije jaren uit tot absolute publiekstrekkers. Naast een sterke toeristische uitstraling leveren de fietsvakanties een grote economische meerwaarde voor de betrokken regio op.



De nieuwe werkgroep ‘Fietsvakanties Vlaamse Provincies’ wil van Vlaanderen een topbestemming voor de meerdaagse vakantiefietser maken. Over drie jaar moeten de inspanningen concreet resulteren in een ruim aanbod aan fietsvakanties, met een stijgend aantal boekingen tot gevolg.

De vijf Vlaamse provincies voorzien een budget van 378.625 euro. Toerisme Vlaanderen subsidieert het project met ruim 200.000 euro. Een projectmedewerker van Toerisme Provincie Antwerpen zal het project drie jaar coördineren.

Bier, Vlaamse Meesters en Vlaamse toppers



De vijf Vlaamse provincies zullen zelf geen fietsvakanties ontwikkelen of verkopen. Ze willen vooral hun knowhow delen met vakantiespecialisten in binnen- en buitenland: van touroperators tot populaire routeplatformen. Verder willen de provincies drempels in de productontwikkeling wegwerken. Zo kan samenwerking met innovatieve bedrijven o.a. bagagevervoer tussen logies vergemakkelijken.

De werkgroep en de vakantiespecialisten zullen samen fietsvakanties uitwerken rond drie thema’s: bier, Vlaamse meesters en Vlaamse toppers. Touroperators en Toerisme Vlaanderen zullen die vervolgens op de internationale markt promoten.