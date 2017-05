Antwerpen trekt onderwijscapaciteit voor anderstalige nieuwkomers op

Het voorbije schooljaar werd de maximumcapaciteit van de OKAN klassen (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) in de secundaire scholen in Antwerpen stilaan bereikt. Verschillende scholen trokken bijgevolg hun capaciteit al op, maar de vraag naar plaatsen blijft stijgen. Gezinshereniging is een van de oorzaken. De stad treft alvast een aantal maatregelen om extra capaciteit te voorzien.

Het voorbije jaar, vooral het laatste kwartaal vond er in het secundair onderwijs een opvallende stijging plaats van het aantal anderstalige nieuwkomers. Op 1 februari telde Vlaanderen 4.091 ingeschreven leerlingen in het OKAN voltijds secundair onderwijs. In Antwerpen bedroeg dat aantal 1002. Dat betekent concreet dat één vierde van alle anderstalige nieuwkomers-leerlingen in Vlaanderen ingeschreven is in een Antwerpse school. De nood aan extra plaatsen in Antwerpen wordt daardoor groot, volgens Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower: “De OKAN-klassen verhogen de druk op de bestaande capaciteit in het regulier onderwijs, die op verschillende plaatsen sowieso al groot is. Bovendien stromen velen van hen vanuit de OKAN-klassen volgend schooljaar door naar het reguliere onderwijs, waardoor de druk in die scholen ook verhoogt. De stad trekt nu 2,5 miljoen euro uit om extra plaatsen te creëren. We blijven de situatie naar volgend schooljaar toe goed monitoren. De LOP-OKAN werkgroepen en ATLAS leveren hier alvast een grote bijdrage.”