Antwerpen verbiedt roofvogelshows

Roofvogelshows, of op stap met een uil, het is allemaal verleden tijd. In Antwerpen is het sinds kort verboden om met die vogels op straat te paraderen.

En daarmee is Antwerpen de eerste stad die dat verbiedt. Het gaat dan specifiek om roofvogels en uilen, die niet meer op openbare locaties tentoongesteld mogen worden. Op braderijen vond je al wel eens iemand met een kerkuil of een buizerd waarmee je op de foto kon, maar dat is vanaf nu dus verboden. Net als het houden van roofvogeldemonstraties.