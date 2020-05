Antwerpen verhoogt leeftijdsgrens voor kinderopvangtoelage

De stad Antwerpen gaat de toelage verlengen voor ouders van kinderen die door de coronamaatregelen de overstap van kinderopvang naar kleuterschool voorlopig niet kunnen maken. Het toelagesysteem, dat normaal gezien stopt wanneer het kind 3 jaar wordt, zal nu doorlopen tot de peuter weer naar de kleuterschool kan.

De kinderopvangtoelage van de stad Antwerpen zorgt ervoor dat kinderopvang met een vaste prijs tot 14 euro goedkoper wordt voor de ouders. Die ondersteuningsmaatregel stopt wanneer het kind 3 jaar wordt. Door de coronamaatregelen blijven de kleuterscholen voorlopig gesloten, waardoor kinderen langer in de opvang moeten blijven. Daarom wil de stad de toelage verlengen tot de peuter naar de kleuterschool kan. Ouders moeten zelf de nodige afspraken maken met hun kinderdagverblijf om hun kind langer naar de opvang te kunnen sturen. De opvang moet immers zelf zien of daarvoor ruimte is. Daarna wordt de toelage automatisch toegekend aan wie in aanmerking komt. 'Kinderopvang is een essentiële dienstverlening', zegt schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). 'Het zorgt ervoor dat ouders aan de slag kunnen en stoomt onze allerkleinsten klaar voor de school. Voor de kinderen die nu niet kunnen doorstromen naar de kleuterschool en een stedelijke tegemoetkoming in de opvangfactuur kregen, willen we een oplossing bieden.' De maatregel moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

(foto Pixabay)