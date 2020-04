Antwerpen verkoopt historisch zeilschip voor symbolische euro

Het historische zeilschip Ortelius dat op de Antwerpse Droogdokkensite ligt en eigendom is van de stad Antwerpen, wordt verkocht aan Pieter Ghysels, zaakvoerder van zeilrecreatiebedrijf Atlasail. Dat heeft het stadsbestuur beslist.

De verkoop gebeurt voor het symbolische bedrag van één euro, met de bijhorende voorwaarde dat Ghysels het schip in ere herstelt en weer zeewaardig maakt zodat het weer voor een ruim publiek toegankelijk wordt. De Ortelius is een tjalk - een soort zeilend vrachtschip - die werd gebouwd in 1898. Na decennia als vrachtschip te zijn gebruikt, kocht toenmalig Antwerps burgemeester Lode Craeybeckx het schip in 1948 aan voor de stad. Net als zusterschip De Gerlache werd de Ortelius sindsdien ingezet voor initiaties en korte trips, om de Antwerpse schooljeugd aan te zetten tot watersport.

Door de jaren heen ondergingen de twee schepen verschillende verbouwingen. Het schoolproject werd na 1990 al een paar keer stopgezet en uiteindelijk werden de schepen uit de vaart genomen nadat ze afgekeurd werden. Zusterschip De Gerlache onderging al een restauratie en is in beheer van het Museum aan de Stroom (MAS). Nu zal dus ook de Ortelius aangepakt worden, zij het door een nieuwe eigenaar. Ghysels zal daarvoor samenwerken met de vzw de Maakschappij in Doel. Hij hoopt het tegen 2022 klaar te hebben voor de internationale zeilparade Tall Ships Races en het voor dagelijks gebruik in te zetten voor boottochten, opleidingen, teambuildings, schoolreizen en deelnames aan maritieme festivals.

(foto AG Vespa)