Antwerpen viert bevrijding tijdens WOII met Bal

De nacht doorbrengen op een veldbed dat opgesteld staat in de Onze Lieve Vrouwekathedraal om weg te dromen terwijl je luistert naar een 8-uur durend concert. Volgende week - in de nacht van vrijdag op zaterdag, gaan 300 mensen dt kunnen beleven. Of het een goed idee is om lekker te slapen, dat wordt betwijfeld door de experten.