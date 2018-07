Antwerpen viert na overwinning tegen Brazilië

De kans dat u gisteravond iets anders hebt gedaan is klein: opnieuw zat heel ons land aan een groot of klein scherm gekluisterd om de Rode Duivels aan het werk te zien. Onze mannen in het rood klopten Engeland met 1-0, en zijn daardoor groepswinnaar. In de achtste finale wacht Japan. Maar gisteravond op de Dageraadplaats keken de vele toeschouwers al een pak verder dan dat. De finale rolde over ieders tongen.