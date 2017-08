Op de stortplaats Hooge Maey in het Antwerpse havengebied is zondagavond een grote afvalbrand ontstaan. De brandweer moest met de grote middelen uitrukken om de brand onder controle te krijgen en de rookpluim is tot in de omliggende gemeenten en tot op de Antwerpse Ring te zien. Er branden geen gevaarlijke stoffen, maar de brandweer vraagt uit voorzorg toch om zoveel mogelijk uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Gezien de locatie zijn er echter weinig woningen in de onmiddellijke omgeving. Na drie kwartier blussen was de brand omschreven, zodat het vuur niet meer kan uitbreiden. De brandweer blijft nog wel ter plaatse om "af te blussen". Foto Brandweer Antwerpen