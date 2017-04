Antwerpen wil geen nieuwe roze afvalzak. Alle politieke partijen pleitten gisteren in de gemeenteraad unaniem tegen de extra zak, die milieuminister Joke Schauvliege volgend jaar in heel Vlaanderen wil invoeren. In de roze zak kan u gemengd plastic stoppen, zoals botervlootjes, plastieken zakjes of groenteschaaltjes. Het Antwerpse stadsbestuur wil liever meer plastic in de huidige blauwe PMD-zak stoppen.

Nog beter afval gaan sorteren dan nu al het geval is. Dat is het idee achter de roze afvalzak, waar nu al mee geëxperimenteerd wordt in Mechelen. Vorig jaar is er zo al 15 ton gemengd plastic verzameld. Maar de stad Antwerpen zit dus niet te wachten op nog een bijkomende afvalzak. Ze wil onderzoeken of er andere plastiek bij in de blauwe zak kan worden gestoken. En dat de industrie het dan verder sorteert. Een systeem dat meteen ook in de sorteerstraten moet kunnen worden ingevoerd.