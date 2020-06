Antwerpen wil hinderlijk openbaar alcoholgebruik aan banden leggen

Het Antwerpse stadsbestuur wil het hinderlijke gebruik van alcohol op straat aan banden leggen. Sinds de coronacrisis en de tijdelijke sluiting van horeca wordt er meer alcohol geconsumeerd in de openbare ruimte en dat gaat soms gepaard met openbare ordeverstoring en/of overlast, stelt de stad. In een dergelijk geval wordt openbaar alcoholgebruik weldra verboden. De gemeenteraad moet het verbod wel nog goedkeuren.

'De sluiting van horeca, het toenemend aantal take-awaymogelijkheden, het afgelasten van evenementen en het mooie weer hebben er mede toe geleid dat burgers vaker alcoholische dranken consumeren in de openbare ruimte - vaak in groep', stelt de stad vandaag. 'Het gevolg hiervan kunnen openbare ordeverstoringen en uiteenlopende vormen van overlast zijn waaronder sluikstort, lawaai en wildplassen. Dit alles vergroot het onveiligheidsgevoel in de openbare ruimte.'

Fenomeen gaat niet meteen verdwijnen

Omdat de horecagelegenheden, nu ze weer open zijn, een beperktere capaciteit hebben en een verplicht sluitingsuur opgelegd kregen én omdat er minder evenementen kunnen doorgaan, verwacht de stad dat dit fenomeen niet snel zal verdwijnen. Daarom wil het stadsbestuur een paragraaf toevoegen aan het artikel in de politiecodex rond openbaar alcoholgebruik. Toezichtshouders zullen op die manier sneller kunnen optreden als het alcoholgebruik hinderlijk wordt. 'Zo kan ook de evolutie naar openbare dronkenschap voorkomen worden en de daarmee samenhangende overlast en openbare ordeverstoring beperkt worden', klinkt het. 'De algemene strafbaarstelling van alcoholgebruik gepaard gaande met overlast biedt bovendien de mogelijkheid om personen die herhaaldelijk geverbaliseerd worden en dus risicogedrag vertonen, sneller naar hulpverlening te oriënteren of op te volgen via de gespecialiseerde stedelijke diensten.'