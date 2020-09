Antwerpen wil uitzicht van Berendrecht en Zandvliet beschermen

Een aantal voetballers van VC Wijnegem moeten thuis in quarantaine, omdat ze met een medespeler in de ploeg zitten die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. De man stond afgelopen weekend nog op het veld tegen Alberta Schilde, in afwachting van de uitslag van zijn coronatest. Die blijkt nu positief. Volgens de club is er veel onduidelijkheid over de regels. Ook bij FC Alberta Schilde weten ze niet wat te doen.