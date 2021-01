De bekende Antwerpse cateraar en traiteur Salons De Boeck denkt er hoe langer hoe meer aan de handdoek in de ring te gooien. Eigenaar Frank De Boeck had het voor de coronacrisis financieel al niet makkelijk en dat is er uiteraard niet op gebeterd. De Boeck zegt dat het door de vele extra kosten bijzonder moeilijk overleven is. Als klap op de vuurpijl kreeg hij gisteren ook nog eens inspecteurs van de RSZ over de vloer.