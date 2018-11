Antwerpen wisselt info over tienerpooiers uit met Nederlandse ngo

Inwoners van Sint-Job-in't-Goor en Brecht kunnen weer wat geruster slapen, want vanaf vandaag zullen ze sneller dringende medische hulp krijgen. De regio was eigenlijk een blinde vlek waar ziekenwagens lang op zich lieten wachten. Maar het Klinaziekenhuis brengt daar nu verandering in, door vanop campus De Mick, dat is vlakbij de E19, een ziekenwagen te laten vertrekken.