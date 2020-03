Antwerpen zet 50 miljoen weg voor steun aan zelfstandigen, ondernemers en verenigingen

Met een reeks fiscale maatregelen ter beschikking te stellen van patrimonium, communicatie en andere dienstverlening wil de stad Antwerpen het leed van het coronavirus bij zelfstandigen, ondernemers en verenigingen helpen verzachten. De stad reserveert daarvoor alvast 50 miljoen euro in een apart fonds.

De stad werkte de voorbije dagen een aanpak op maat uit voor verschillende sectoren. Ze zal alvast de belastingen op horeca, op overnachtingen in toeristische logies, op vestigingen, op huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde producten voor lokale handelaars en op exploitatievergunningen van taxidiensten en de retributies op standplaatsen openbare markten en ambulante handel en op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval niet aanrekenen voor het tweede kwartaal van 2020.

De stad wil ook inzetten op het onmiddellijk betalen van facturen aan opdrachtnemers en scheldt een aantal vorderingen kwijt op commerciële verhuringen, concessies en tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen. Cruisemaatschappijen betalen minder liggeld voor geannuleerde cruises en de huur die start-ups en scale-ups in The Beacon, BlueChem en de StartupVillage betalen, wordt twee maanden lang gehalveerd.

De stad biedt verder een platform met servicegerichte antwoorden op alle vragen die zelfstandigen en ondernemers hebben en doet een oproep aan start-ups om slimme oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke uitdagingen tijdens de coronacrisis.'Dit plan is een teken van vertrouwen in de creativiteit van onze ondernemers', zegt schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA). 'Ik geloof sterk in een snelle heropleving van de bruisende ondernemersstad. Wanneer het opnieuw 'business as usual' zal zijn, valt moeilijk te voorspellen. Maar een ding is zeker: we gaan Antwerpen, samen met onze zelfstandigen, ondernemers, verenigingen en bewoners straks met veel toeters en bellen heropenen.