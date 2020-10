Antwerpen zet in op duurzame stedelijke distributie met cargofietsen en fietstrailers

Bycykel, De Kringwinkel Antwerpen en Ecomat/Circomat krijgen steun van Slim naar Antwerpen om professionele cargofietsen en fietstrailers in te zetten voor stadsdistributie. Ook andere bedrijven en buurtbewoners kunnen de transportmiddelen ontlenen.

Bycykel, De Kringwinkel Antwerpen en Ecomat/Circomat namen samen deel aan de projectoproep van Slim naar Antwerpen in mei 2019. Daarin werd gezocht naar projecten die bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer in de Antwerpse regio. De geselecteerde projecten krijgen van de stad professionele expertise en financiële en communicatieve ondersteuning. In totaal zijn er 9 verschillende projecten gekozen, zowel gericht op personenmobiliteit als logistiek. Enkele andere zijn Bar d’Office en Friday Cowork die inzetten op telewerken, Eurides dat mobiliteitsbeheer voor bedrijven eenvoudiger maakt en MSC/Medrepair dat werkt aan nachtlogistiek.

Zeven cargofietsen met trailers

Met de steun van de stad Antwerpen investeerden Bycykel, De Kringwinkel Antwerpen en Ecomat/Circomat in zeven elektrische cargofietsen met bijhorende fietstrailers. In totaal zijn ze goed voor een laadvermogen van meer dan één ton. Deze transportmiddelen zullen in Antwerpen snel een vertrouwd zicht worden.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Met de projectoproepen van Slim naar Antwerpen moedigt de stad ondernemers aan oplossingen op maat te bedenken voor bestaande mobiliteitsproblemen. Duurzame belevering van goederen in een stedelijke context is een zeer actueel thema. Dat in dit project lokale ondernemers de krachten bundelen maakt deze samenwerking echt bijzonder.”

Transport van bouwmaterialen, tweedehands artikelen en planten

Bycykel vzw is een mobiliteitsorganisatie met de focus op duurzame, innovatieve mobiliteitsoplossingen waarbij de inzet van de fiets steeds centraal staat. Het is de initiatiefnemer van dit project en staat de andere twee organisaties bij in de concrete uitrol. Bycykel kocht de cargofietsen en -trailers initieel aan, maakte ze rijklaar en zette het reservatiesysteem op. De Kringwinkel en Ecomat/Circomat deden een financiële bijdrage binnen dit project waarbij ze eigenaar werden van de cargofietsen en -trailers.

Ecomat/Circomat is een leverancier van bio-ecologische bouwmaterialen uit Zoersel, met een microhub in één van de centers aan de Engelselei in Borgerhout. Daar kunnen klanten uit de stad zelf kleine hoeveelheden materiaal ophalen. Het bedrijf zelf zet de twee cargofietsen en fietstrailers onder andere in om hun hermonteerbare bouwcomponenten daar op te halen en weer terug te brengen. Zo wordt de eigen vrachtwagen zo weinig mogelijk gebruikt om de laatste kilometers vanaf de microhub af te leggen. Verder kunnen de lokale handelaars van de centers en buurtbewoners ook de cargofietsen en trailers ontlenen voor vervoer van iets groter materiaal.

De Kringwinkel Antwerpen bestaat uit 10 tweedehandswinkels en 2 webshops die aan meer dan 500 mensen sociale tewerkstelling bieden. De Kringwinkel gebruikt hun vijf cargofietsen en trailers onder andere om tweedehands materiaal op te halen en te leveren. Daarnaast zullen ze de fietsen inzetten voor het project Plan Twee. Daarbij maken ze in samenwerking met de psychiatrische afdeling van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen verwaarloosde planten opnieuw levensvatbaar. Die planten worden nadien met de cargofiets vervoerd naar De Kringwinkel Borgerhout om daar een nieuwe eigenaar te vinden.

Beschikbaar voor burgers

De nieuwe transportmiddelen kunnen ook door de Antwerpenaar zelf gebruikt worden. De Kringwinkel Antwerpen stelt ze ter beschikking in hun winkel in de Blikfabriek (Krugerstraat 232 – Hoboken) voor bezoekers en buurtbewoners. Ze kunnen ter plaatse ontleend worden of via de online reservatietool, klik hier voor de rechtstreekse link. En ook bij Ecomat/Circomat kunnen de cargofietsen en fietstrailers ontleend worden, klik hier voor de rechtstreekse link. Van 22 oktober tot en met 30 november zijn ze gratis te ontlenen. Daarna is de kostprijs tussen de 7 en 10 euro per uur.