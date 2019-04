Antwerpen zet Pieter Bruegel in de kijker

Het is dit jaar een Bruegeljaar. Pieter Bruegel werd 450 jaar geleden begraven, en daarom wordt de kunstenaar dit jaar geëerd.



Zowel in Antwerpen als in Brussel, want beide steden zien Bruegel als één van hen. Er zijn in de twee steden dan ook allerlei tentoonstellingen, en wandelingen. Er komt zelfs een speciale boottocht, die Brussel met Antwerpen verbindt. Die begint in Brussel, waar je dan eerst kan kijken naar enkele tentoonstellingen. En eindigt dus in Antwerpen, waar je in Museum Mayer van den Bergh onder meer het bekende schilderij: De Dulle Griet- kan gaan bewonderen.

