Vandaag zal Bart De Wever al opnieuw in Brussel zitten, om met de andere partijvoorzitters te overleggen. Maar gisteravond moest de pet van burgemeester nog even op, om de gemeenteraad voor te zitten.Want ondanks de slopende verkiezingsmaanden gaat ook in Antwerpen de politieke agenda gewoon verder. Over wie De Wever in Antwerpen zal vervangen, en wanneer zijn werkgebied naar Brussel zou verhuizen, is de burgemeester heel duidelijk. Het is nog niet aan de orde.