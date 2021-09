Nieuws Antwerpen zit bijna aan 65 procent volledig gevaccineerden

Het aantal ziekenhuisopnames is alweer even aan het stijgen. In de eerste week van september zijn gemiddeld 70 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sciensano. En op intensieve zorg liggen bijna uitsluitend mensen die niét gevaccineerd zijn. Laten we de cijfers er daarom nog eens bijnemen.