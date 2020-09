Antwerpen zondag autovrij (maar noem het niet meer zo)

In Antwerpen vindt komende zondag Antwerpen Shift plaats, een evenement rond alternatieve vervoersmiddelen. Tot vorig jaar kreeg het evenement de naam 'Antwerpen Autovrij'.

Volgens het stadsbestuur dekt de nieuwe naam beter de lading, omdat het meer over een keuze tussen vervoersmiddelen gaat dan over een campagne tegen de wagen. Het gebied tussen het Eilandje, de Scheldekaaien, de Leien en het Zuid wordt zondag wel zoals elk jaar afgesloten voor autoverkeer.

"Zelfs in de binnenstad is auto's volledig weren geen goed idee", vindt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "Met Antwerpen Shift draait het rond wat wij eigenlijk al veel langer doen: iedereen zichzelf laten afvragen hoe hij zich op elk moment het best verplaatst in en rond de stad. Het gaat om keuzes tussen verschillende vervoersmiddelen, niet om een keuze tégen de auto. Er is hier de voorbije jaren een waaier aan vervoersopties bijgekomen om een modal shift mogelijk te maken en de eigen wagen is nog maar slechts één van de mogelijkheden om ons te verplaatsen."

Antwerpen Shift ontvangt zondag opnieuw tientallen aanbieders van mobiliteitsoplossingen die hun aanbod voorstellen, al zal het net als alle evenementen dit jaar iets anders zijn dan anders. "Alles zal coronaveilig worden gemaakt, maar we vonden het toch belangrijk om dit te organiseren", stelt Kennis. "We tonen wat er allemaal bestaat en laten mensen dromen van wat er kan. Daarnaast is het belangrijk om wat leven en bezigheid te behouden in de stad."

Voor het eerst bevat Antwerpen Shift ook een specifiek B2B-programma, met lezingen over de laatste innovaties rond mobiliteit. Het volledige programma van Antwerpen Shift staat op www.antwerpenshift.be.