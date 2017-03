Antwerpen zondag te mijden met de wagen

Nu zondag 12 maart is Antwerpen het decor van de vijfde Antwerp Urban Trail. Daardoor zijn verschillende straten tijdelijk afgesloten. De stad blijft bereikbaar, maar met de wagen zal het toch zeer moeilijk zijn.

De Antwerp Urban Trail is aan de vijfde editie toe en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste afspraak op de uitgebreide Antwerpse loopevenementenkalender. De organisatie heeft opnieuw gezorgd voor een aantrekkelijk parcours van 10 kilometer door het hart van de stad en langs en door heel wat unieke locaties. Grootste nieuwkomer is de passage door het Havenhuis.

Ook voor wandelaars

Vanaf dit jaar is het ook voor wandelaars mogelijk om Antwerpen en zijn wondermooie omgeving, gebouwen en steegjes te ontdekken. De wandelaars starten in 5 waves en moeten - net als de lopers - ten laatste om 14 uur over de finish wandelen.

Start in waves zorgt voor goede doorstroming

De lopers zullen opnieuw starten in 10 waves met een interval van 20 minuten. Dat zorgt voor een vlotte doorgang op de soms smalle passages in het parcours. Het eerste startschot klinkt om 9 uur, de laatste wave vertrekt om 12 uur. De laatste lopers worden omstreeks 14 uur aan de finish verwacht. Daar krijgen alle deelnemers nog een ontbijt.

Stad blijft bereikbaar

De organisatie van dit loopevenement brengt uiteraard een aantal verkeersmaatregelen met zich mee. De organisatoren proberen de verkeershinder tot een minimum te beperken. Zo blijven de belangrijkste toegangswegen naar de stad allemaal bereikbaar. Aangeraden wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer of de park-and-rides aan de rand van de stad. Deze parkings en andere mobiliteitsinfo over Antwerpen zijn te vinden op de website www.slimnaarantwerpen.be.

Lokale afsluiting van het parcours

Onderstaande straten maken deel uit van het parcours en zijn op zondag 12 maart tussen 8u30 en 14u30 verkeersvrij of moeilijk te bereiken. In de Viséstraat geldt een parkeer-en stilstandverbod.

Start Kempischdok-Zuidkaai - Binnenvaartstraat - Vlissingenstraat - Houtdok-Zuidkaai - Kattendijkdok-Oostkaai - Mexicobrug - Mexicostraat - Siberiastraat - Siberiabrug - Droogdokkenweg - Mosselstraat - Kattendijkbrug – Rijnkaai - Rijnkaai - Tavernierkaai - Sint-Aldegondiskaai - Van Schoonbekeplein - Falconplein - Huikstraat - Keistraat - Dries - Huikstraat - Sint-Paulusstraat – Zwartzustersstraat - Korte Doornikstraat - Lange Doornikstraat - Kuiperstraat - Braderijstraat - Grote Markt - Oude Koornmarkt - Vlaaikensgang - Pelgrimstraat - Reyndersstraat - Leeuwenstraat - Vrijdagmarkt - Heilige Geeststraat - Vrijdagmarkt - Vrijdagmarktstraatje - Steenhouwersvest - Drukkerijstraat - Theodor Van Rijswijckplaats – Kopstraatje - Kammenstraat - Sint-Antoniusstraat - Happaertstraat - Vleminckveld - Rosier- Mechelseplein - doorgang Elzenveld - Willem Tellstraat - Sint-Maartenstraat - Armeduivelstraat - Schuttershofstraat - Wapper - Meir - Meirbrug - Sint-Katelijnevest - Beggaardenstraat – Suddermansstraat - Vleminckstraat - Melkmarkt - Lijnwaadmarkt - Torfbrug - Schoenmakersstraat - Oude Beurs - Hofstraat - Zirkstraat - Lange Koepoortstraat - Klapdorp - Boterhamstraat - Generaal Belliardstraat - Oudeleeuwenrui - Godefriduskaai - Entrepotkaai finish.

Tijdens het evenement is het mogelijk het parcours te dwarsen indien de veiligheid van de lopers niet in het gedrang komt. De grotere kruispunten op het parcours worden door de lokale politie bemand om het verkeer in goede banen te leiden. Alle straten en kruispunten worden zo snel mogelijk na de wedstrijd vrijgegeven.