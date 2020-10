De Scheldeprijs, die is vanmiddag gewonnen door Caleb Ewan. Het was mooi koersweer en het kwam tot een traditionele spurt aan de Churchilllaan in Schoten. Maar voor de wielerliefhebbers was het toch vooral een wielerklassieker in mineur. Aan de aankomstzone was niemand welkom, en ook verder langs het parcours werd het publiek weggehouden. Dat gaf niet de gebruikelijke feestelijke sfeer.