We gaan deze coronacrisis overwinnen. Daar is de Antwerpse filmregisseur Bülent van overtuigd. Hij liet zich door de pandemie inspireren en maakte in drie weken tijd een kortfilm. Met toestemming van de stad, en met een filmploeg van amper vijf mensen filmde hij in Antwerpen ‘Growing’. Een korte film over en in een land waar alles voor even stil ligt.