Je kan op dit moment naar een festival gaan. Bij u thuis dan wel gewoon en achter je computerscherm. Want vandaag is er het eerste Belgische livestream muziekfestival. Je moet er wel voor betalen. Het is een nieuw idee om te zien of artiesten in deze coronatijden toch nog wat geld kunnen verdienen. Onder andere Absynthe Minded, Sioen en Nick Bril treden op. Allen vanuit hun eigen kot, alles wordt live gestreamd. Vanmiddag begonnen ze eraan. En ze gaan nog door tot vanavond laat.