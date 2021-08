Het parket onderzoekt of de ontploffing van afgelopen nacht in de Paelinckstraat in Deurne gelinkt is met het drugsmilieu. Onbekenden gooiden er rond vier uur een zware voetzoeker naar de gevel van een huis. Nog geen jaar geleden werd hetzelfde huis al eens beschoten. De buurt reageert eerder gelaten op het nieuws.