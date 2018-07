Antwerpenaar die meisje wou beschermen, sterft aan gevolgen vechtpartij

Gisteren is Michel Cleutjens overleden aan de gevolgen van een schedelbreuk. De Antwerpenaar werd in de nacht van vrijdag 6 of zaterdag 7 juli het slachtoffer van een vechtpartij aan Café SaTang.

Ken Witpas van het Parket :

“Het Antwerpse parket kan bevestigen dat het 52-jarige slachtoffer uit Antwerpse, die in de nacht van 7 juli ll. betrokken was bij een gewelddadig incident, gisteren is komen te overlijden. Het slachtoffer raakte die nacht omstreeks 04.00u betrokken bij een vechtpartij dat zich afspeelde zowel binnen als buiten op het trottoir van een drankgelegenheid gelegen aan de Van Arteveldestraat. Het slachtoffer incasseerde naar aanleiding van de vechtpartij een aantal vuistslagen aan het hoofd tegengevolgde waarvan hij bewusteloos diende te worden afgevoerd voor verdere verzorging. Het slachtoffer bevond zich sedert de feiten in kunstmatige coma wegens een zwaar hersentrauma.

Het parket zal heden een onderzoeksrechter vorderen met oog op de uitvoering van een autopsie teneinde de juiste doodsoorzaak te bepalen. Onder leiding van de onderzoeksrechter zal ook het onderzoek naar de omstandigheden van de feiten en de mogelijke betrokken verdachten, worden verdergezet. Momenteel werden er nog geen arrestaties verricht.

(foto : Facebook Michel Cleutjens)