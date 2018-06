Antwerpenaar verlengt wereldtitel in het kickboksen

En eindigen doen we met een Antwerpse wereldkampioen. Want Harut Grigorian heeft zijn wereldtitel in het glory kickboksen verlengd.



Grigorian werd in februari wereldkampioen bij de weltergewichten en die titel moest hij gisteravond verdedigen tegen Nabiev uit Azerbeidzjan. Dat lukte. Geen knock-out deze keer, maar de jury was wel anoniem en dus mag de Antwerpenaar van Armeense afkomst zich nog wat langer de beste van de wereld in zijn categorie noemen.