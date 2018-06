Antwerpenaar vermist in Durbuy

De Bredabaan in Merksem zal binnenkort in de gaten gehouden worden door nieuwe hoogtechnologische camera's. Merksem was tot nu een blinde vlek in het cameranetwerk van Antwerpen, maar dat verandert. In totaal komen er 20 camera's in Merksem en in de Tentoonstellingswijk op het Kiel. Na zware investeringen in het publiek domein, moet dit ervoor zorgen dat Merksem leefbaar wordt, klinkt het daar.