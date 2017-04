Antwerpenaar veroordeeld voor geweld op Limburgse agenten

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een 42-jarige man uit Antwerpen veroordeeld wegens geweld tegen de politie. Hij krijgt 70 uur werkstraf en een geldboete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel.

Het geweld was gericht tegen twee agenten van de politie Limburg Regio Hoofdstad. Op 27 januari 2015 werd de politie in Hasselt opgeroepen, omdat de man door het lint ging bij zijn vriendin thuis. "De man had al twee matrassen uit het venster gegooid. De agenten konden nog net een zetel ontwijken", aldus de openbare aanklager. Vervolgens richtte hij zijn agressie tegen de politiemensen. De man was op de dag van de feiten onder invloed van alcohol en medicatie. De man was van oordeel dat de politie hem te hard aanpakte. Omdat de man over een gunstig strafrechtelijk verleden beschikte, kwam hij nog in aanmerking voor een werkstraf. Aan een agent moet hij 500 euro provisionele schadevergoeding betalen. Er zal deskundig onderzoek volgen om de letsels exact te begroten.